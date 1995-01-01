Президент «Ахмата» подтвердил отставку Рахимова

Второй пошёл,,,,Хохлов третий,,,скорей всего,,,,
Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил уход со своего поста главного тренера команды Рашида Рахимова.
«Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята.
Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям.
Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», – написал Даудов в инстаграме.
- По итогам 11 туров грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Рахимов возглавлял «Ахмат» с 5 сентября 2018 года.
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