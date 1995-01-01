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    Президент «Ахмата» подтвердил отставку Рахимова

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил уход со своего поста главного тренера команды Рашида Рахимова.

    «Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята.

    Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям.

    Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», – написал Даудов в инстаграме.

    • По итогам 11 туров грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Рахимов возглавлял «Ахмат» с 5 сентября 2018 года.

    Вы зря не смотрели матч «Сочи» – «Ахмат». Гол Нобоа – неописуемая красота

    Источник: Инстаграм Магомеда Даудова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12461

      slavutiq70 24 минуты назад

      Второй пошёл,,,,Хохлов третий,,,скорей всего,,,,

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      Рейтинг: +647

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Отставка Шалимова из Ахмата...В погоне за новостями журналюги совсем перестали перечитывать собственно написанную чушь.

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