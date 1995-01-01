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    Рахимов: «Я считаю, что мне не следует продолжать работу в «Ахмате»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ заявил о намерении уйти в отставку со своего поста.

    «Сама ситуация меня напрягает. Я лично считаю, что мне не следует продолжать работу. Думаю, даже в этой ситуации можно попробовать сделать встряску. Я попрошу, чтобы мы закончили нашу работу. Я сказал об этом команде. Я не вижу смысла. 4,5 года – приличный срок», – сказал Рахимов.

    • «Ахмат» проиграл «Сочи» со счeтом 0:2.
    • По итогам 11 туров грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Рахимов возглавляет «Ахмат» с 5 сентября 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +612

      Sky Spartak 55 минут назад

      Рахимов красавчик !!!
      Видать нет понимания с руководством,понимания игры и футбола...
      И это самая большая проблема клубов...
      Понимание и доверие....

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      Рейтинг: +786

      CSKA57 1 час назад

      Если нет уверенности, стоит уйти! Рахимова искренне жаль!

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      Рейтинг: +1216

      Тазит 1 час назад

      Наконец-то ты это сказал, Рашид!

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      Рейтинг: +612

      Sky Spartak > Тазит 47 минут назад


      Рейтинг: +612
      Sky Spartak > x-x-x-x-x только чтоПожаловаться
      Рахимов довёл ваш Ахмат до пятого места !!!
      А вы его уволили..хотели большего...идиоты...
      А теперь позвали его обратно...но теперь извините команды поднялись вверх...Ваша ошибка,что убирали его...а это была тогда его *******..надо было только добавлять игроков,которые нужны для усиления...я болел за Терек после Ахмат ... теперь буду рад,если вы вылетите из Примьерки....

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      Рейтинг: +1216

      Тазит > Sky Spartak 33 минуты назад

      Какой-то ты не совсем адекватный. Оно и понятно- мясной...
      Чё ы орешь?
      Я же не спрашиваю тебя, почему вы уволили Карреру, который вас, после шестнадцати лет бесславия,привел к чемпионству

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      Рейтинг: +1282

      x-x-x-x-x 1 час назад

      хоть и не считаю тебя сильным тренером но и не на столько плох. нет нужных ресурсов и ни один тренер не сможет ничего сделать. Удачи Рахимов!!!!!

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      Рейтинг: +1440

      Фан666 1 час назад

      Если нет результата то беги, пока яйки целы

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