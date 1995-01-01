Рахимов: «Я считаю, что мне не следует продолжать работу в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ заявил о намерении уйти в отставку со своего поста.

«Сама ситуация меня напрягает. Я лично считаю, что мне не следует продолжать работу. Думаю, даже в этой ситуации можно попробовать сделать встряску. Я попрошу, чтобы мы закончили нашу работу. Я сказал об этом команде. Я не вижу смысла. 4,5 года – приличный срок», – сказал Рахимов.

«Ахмат» проиграл «Сочи» со счeтом 0:2.

По итогам 11 туров грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Рахимов возглавляет «Ахмат» с 5 сентября 2018 года.

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