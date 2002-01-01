Чорлука: «Самый опасный в «Атлетико»? Тренер Симеоне»

Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о предстоящем матче с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Нет страха перед таким соперником?

– Нет. Мы весь прошлый сезон старались попасть в Лигу чемпионов. Для нас удовольствие играть с такими командами. Завтра отдадим все силы и посмотрим, что будет.

– Помнят ли футболисты о поражениях от «Атлетико» полтора года назад?

– Мы помним те матчи. Сыграли тогда не на своем уровне, и «Атлетико» заслуженно победил. Но это было давно. У нас другая команда, «Атлетико» изменился. Постараемся исправить ошибки, которые тогда допустили. Думаю, завтра результат будет лучше.

– Разбирали игру Жоау Фелиша?

– Это очень качественный футболист, быстрый, играет в хорошем темпе. Будет непросто. Мы должны сыграть плотно и страховать друг друга.

– Кто самый опасный игрок в составе «Атлетико»?

– Самый опасный у них – тренер Симеоне. Он очень эмоциональный, как и наш тренер. «Атлетико» силен командной игрой. Они оказывают на соперника серьезный прессинг, – сказал Чорлука на пресс-конференции.