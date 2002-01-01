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    Чорлука: «Самый опасный в «Атлетико»? Тренер Симеоне»

    Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о предстоящем матче с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    – Нет страха перед таким соперником?

    – Нет. Мы весь прошлый сезон старались попасть в Лигу чемпионов. Для нас удовольствие играть с такими командами. Завтра отдадим все силы и посмотрим, что будет.

    – Помнят ли футболисты о поражениях от «Атлетико» полтора года назад?

    – Мы помним те матчи. Сыграли тогда не на своем уровне, и «Атлетико» заслуженно победил. Но это было давно. У нас другая команда, «Атлетико» изменился. Постараемся исправить ошибки, которые тогда допустили. Думаю, завтра результат будет лучше.

    – Разбирали игру Жоау Фелиша?

    – Это очень качественный футболист, быстрый, играет в хорошем темпе. Будет непросто. Мы должны сыграть плотно и страховать друг друга.

    – Кто самый опасный игрок в составе «Атлетико»?

    – Самый опасный у них – тренер Симеоне. Он очень эмоциональный, как и наш тренер. «Атлетико» силен командной игрой. Они оказывают на соперника серьезный прессинг, – сказал Чорлука на пресс-конференции.

    • Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем с «Атлетико» рассказал, как команда готовится к игре с мадридцами.
    • «Локомотив» примет «Атлетико» во вторник, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +737

      Decorhome 51 минуту назад

      Все верно. Вот его и нужно закрыть. Дальше команда уже не будет знать, что делать)

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