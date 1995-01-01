Семин: «Матч «Атлетико» и «Реала» дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, как команда готовиться к игре с мадридцами.

– На что делали акцент перед матчем с «Атлетико»?

– На отдых и восстановление.

– Кого можете выделить в составе «Атлетико»?

– У «Атлетико» много хороших игроков в каждой линии. Но самое сильное качество – командная игра. «Атлетико» знает свои задачи и выполняет программу, которую требует тренер. Они сильны не одним футболистом, а командой.

– Стал ли «Локомотив» сильнее с момента последних матчей против «Атлетико» и поможет ли команде кураж после побед над «Зенитом» и «Байером»?

– Да, настроение у нас хорошее. Мы должны учесть ошибки, которые допустили в предыдущих матчах с «Атлетико». Но самое важное в футболе не то, что было вчера, а предстоящие 90 минут. Нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча. А дальше жизнь покажет.

– Смотрели игру «Атлетико» с «Реалом» в субботу?

– Этот матч дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом». Разберем эту информацию с игроками.

– Крыховяк и Баринов играют на позиции Миранчуков. Кто-то из них сядет на скамейку после выздоровления братьев?

– Крыховяк и Баринов не играют на позиции Миранчуков. А братья нам крайне необходимы.