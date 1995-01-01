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    Семин: «Матч «Атлетико» и «Реала» дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, как команда готовиться к игре с мадридцами.

    – На что делали акцент перед матчем с «Атлетико»?

    – На отдых и восстановление.

    – Кого можете выделить в составе «Атлетико»?

    – У «Атлетико» много хороших игроков в каждой линии. Но самое сильное качество – командная игра. «Атлетико» знает свои задачи и выполняет программу, которую требует тренер. Они сильны не одним футболистом, а командой.

    – Стал ли «Локомотив» сильнее с момента последних матчей против «Атлетико» и поможет ли команде кураж после побед над «Зенитом» и «Байером»?

    – Да, настроение у нас хорошее. Мы должны учесть ошибки, которые допустили в предыдущих матчах с «Атлетико». Но самое важное в футболе не то, что было вчера, а предстоящие 90 минут. Нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча. А дальше жизнь покажет.

    – Смотрели игру «Атлетико» с «Реалом» в субботу?

    – Этот матч дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом». Разберем эту информацию с игроками.

    – Крыховяк и Баринов играют на позиции Миранчуков. Кто-то из них сядет на скамейку после выздоровления братьев?

    Крыховяк и Баринов не играют на позиции Миранчуков. А братья нам крайне необходимы.

    • «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0) в 7-м туре Примеры.
    • В 11-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0).
    • «Локомотив» примет «Атлетико» во вторник, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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