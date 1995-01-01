Семин: «Матч «Атлетико» и «Реала» дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, как команда готовиться к игре с мадридцами.
– На что делали акцент перед матчем с «Атлетико»?
– На отдых и восстановление.
– Кого можете выделить в составе «Атлетико»?
– У «Атлетико» много хороших игроков в каждой линии. Но самое сильное качество – командная игра. «Атлетико» знает свои задачи и выполняет программу, которую требует тренер. Они сильны не одним футболистом, а командой.
– Стал ли «Локомотив» сильнее с момента последних матчей против «Атлетико» и поможет ли команде кураж после побед над «Зенитом» и «Байером»?
– Да, настроение у нас хорошее. Мы должны учесть ошибки, которые допустили в предыдущих матчах с «Атлетико». Но самое важное в футболе не то, что было вчера, а предстоящие 90 минут. Нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча. А дальше жизнь покажет.
– Смотрели игру «Атлетико» с «Реалом» в субботу?
– Этот матч дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом». Разберем эту информацию с игроками.
– Крыховяк и Баринов играют на позиции Миранчуков. Кто-то из них сядет на скамейку после выздоровления братьев?
– Крыховяк и Баринов не играют на позиции Миранчуков. А братья нам крайне необходимы.
- «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0) в 7-м туре Примеры.
- В 11-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0).
- «Локомотив» примет «Атлетико» во вторник, матч начнется в 22:00 мск.