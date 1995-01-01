Рамоса могут дисквалифицировать на 4 матча за оскорбление судьи

Капитану «Реала» Серхио Рамосу грозит дисквалификация на четыре матча, сообщает Sport.es.
33-летнего футболиста могут наказать за оскорбительные высказывания в адрес одного из помощников арбитра во время дерби с «Атлетико».
Если защитника мадридцев дисквалифицируют, он пропустит матчи Примеры против «Гранады», «Мальорки», «Барселоны» и «Леганеса».
- В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» семь матчей, результативными действиями не отличался.
- По итогам семи туров столичная команда лидирует в чемпионате.