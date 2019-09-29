Серия А. «Милан» в меньшинстве проиграл «Фиорентине» и опустился на 16 место, Рибери забил гол

В шестом туре чемпионата Италии «Милан» принимал «Фиорентину». Миланцы уступили, единственный гол забил купленный летом у «Лилля» Рафаэль Леау.

У гостей один из мячей на счету Франка Рибери. «Милан» в таблице занимает 16 место, а «Фиорентина» поднялась на девятое.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Милан – Фиорентина – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Пульгар, 14 (с пенальти); 0:2 – Кастровилли, 66; 0:3 – Рибери, 78; 1:3 – Леау, 80.

Удаления: Муссакьо, 55 – нет.

Кальяри – Верона – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жоау Педру, 29; 1:1 – Фараони, 66.

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