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    Серия А. «Милан» в меньшинстве проиграл «Фиорентине» и опустился на 16 место, Рибери забил гол

    В шестом туре чемпионата Италии «Милан» принимал «Фиорентину». Миланцы уступили, единственный гол забил купленный летом у «Лилля» Рафаэль Леау.

    У гостей один из мячей на счету Франка Рибери. «Милан» в таблице занимает 16 место, а «Фиорентина» поднялась на девятое.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Милан – Фиорентина – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пульгар, 14 (с пенальти); 0:2 – Кастровилли, 66; 0:3 – Рибери, 78; 1:3 – Леау, 80.

    Удаления: Муссакьо, 55 – нет.

    Кальяри – Верона – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жоау Педру, 29; 1:1 – Фараони, 66.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2019 23:48
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