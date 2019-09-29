Серия А. «Милан» в меньшинстве проиграл «Фиорентине» и опустился на 16 место, Рибери забил гол

В шестом туре чемпионата Италии «Милан» принимал «Фиорентину». Миланцы уступили, единственный гол забил купленный летом у «Лилля» Рафаэль Леау.
У гостей один из мячей на счету Франка Рибери. «Милан» в таблице занимает 16 место, а «Фиорентина» поднялась на девятое.
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
Милан – Фиорентина – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Пульгар, 14 (с пенальти); 0:2 – Кастровилли, 66; 0:3 – Рибери, 78; 1:3 – Леау, 80.
Удаления: Муссакьо, 55 – нет.
Голы: 1:0 – Жоау Педру, 29; 1:1 – Фараони, 66.