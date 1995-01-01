Гаттузо вместе с Галицким посетил раздевалку «Краснодара» после матча с «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо присутствовал на матче 11 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Арсеналом» (2:1). После игры итальянец в компании владельца южан Сергея Галицкого посетил раздевалку команды.

Ранее Гаттузо опроверг информацию, что может возглавить какой-либо из российских клубов. Вчера, 28 сентября, итальянец посетил матч «Локомотив» – «Зенит».