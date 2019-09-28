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    Гаттузо: «Читал, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак». Это неправда»

    Экс-главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о приезде в Москву.

    Чемпион мира-2006 сходил на матч «Локомотив»«Зенит» (1:0, 11-й тур РПЛ) с агентом Марко Трабукки.

    «Я читал разговоры о том, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак»... Это все неправда. Я приехал посмотреть футбол. Футбол есть не только в Италии, но и в других странах.

    Могу ли возглавить российскую команду в будущем? Было бы некорректно по отношению к действующим тренерам команд говорить так. Но никогда не говори никогда», – сказал итальянец.

    • Гаттузо покинул «Милан» в мае после двух лет работы с главной командой.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1245

      Бриг 42 секунды назад

      Читал? На каких языках?

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      Рейтинг: +2335

      JTherry 7 минут назад

      если не в эти команды, то, неужто к бакланам? тогда Семак опять в Уфу...

      0
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      Рейтинг: +1497

      Антон bx14e 25 минут назад

      -«Динамо», «Краснодар», «Спартак». Это неправда»
      -Тамбов-другое дело! Но там Григорян(

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      Рейтинг: +17959

      VVM1964 33 минуты назад

      Значит не договорились , ну или пока )))

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      Рейтинг: +542

      Сенситив 52 минуты назад

      да он даже Милан никуда не вытащил, а у нас чемп посложнее будет, хорош был игрок, но как тренеру скажем макароннику - досвиданья, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +14468

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну и зря!

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      Рейтинг: +3071

      BarStep 1 час назад

      На замену Серёге?.. Я за.

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