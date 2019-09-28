Гаттузо: «Читал, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак». Это неправда»

Экс-главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о приезде в Москву.

Чемпион мира-2006 сходил на матч «Локомотив» – «Зенит» (1:0, 11-й тур РПЛ) с агентом Марко Трабукки.

«Я читал разговоры о том, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак»... Это все неправда. Я приехал посмотреть футбол. Футбол есть не только в Италии, но и в других странах.

Могу ли возглавить российскую команду в будущем? Было бы некорректно по отношению к действующим тренерам команд говорить так. Но никогда не говори никогда», – сказал итальянец.