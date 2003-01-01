Кононов не посетил пресс-конференцию после матча с «Оренбургом». Журналисты ждали его около часа

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Специалист проигнорировал пресс-конференцию после игры.
Журналисты ждали Кононова порядка часа. Тренер также не пришел на послематчевое ТВ-интервью. Из футболистов «Спартака» после игры пообщался с прессой только капитан Георгий Джикия.
- Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
- Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
- За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?