Кононов не посетил пресс-конференцию после матча с «Оренбургом». Журналисты ждали его около часа

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Специалист проигнорировал пресс-конференцию после игры.

Журналисты ждали Кононова порядка часа. Тренер также не пришел на послематчевое ТВ-интервью. Из футболистов «Спартака» после игры пообщался с прессой только капитан Георгий Джикия.

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?