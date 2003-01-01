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    Кононов не посетил пресс-конференцию после матча с «Оренбургом». Журналисты ждали его около часа

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Специалист проигнорировал пресс-конференцию после игры.

    Журналисты ждали Кононова порядка часа. Тренер также не пришел на послематчевое ТВ-интервью. Из футболистов «Спартака» после игры пообщался с прессой только капитан Георгий Джикия.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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