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    ФНЛ. «Енисей» победил впервые за 14 матчей, обыграв «Мордовию»; «Томь» оказалась сильнее «Чайки»

    Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Енисей» одержал победу в 15 туре ФНЛ. Красноярцы обыграли «Мордовию». Последний раз сибиряки зарабатывали три очка в одной встрече в первом туре, когда в июле справились с выходцем из ПФЛ «Текстильщиком».

    В другой встрече «Томь» оказалась сильнее «Чайки». На 13 минуте гости остались в меньшинстве. Томичи находятся в двух очках от зоны переходных игр.

    Первенство ФНЛ. 15-й тур

    Луч (Владивосток) – Чертаново (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Витюгов, 34 (с пенальти).

    Енисей (Красноярск) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Делькин, 13; 1:1 – Поярков, 24 (с пенальти); 2:1 – Бугаев, 90+4.

    Томь (Томск) – Чайка (Песчанокопское) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Тлупов, 21; 1:1 – Белоус, 42; 2:1 – Житнев, 72; 3:1 – Калинский, 82.

    Удаления: нет – Павленко, 13.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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