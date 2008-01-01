Гончаренко: «Чалов остается штатным пенальтистом ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в матче 11 тура РПЛ против «Урала» (3:0) не реализовал второй пенальти для себя подряд. По словам главного тренера Виктора Гончаренко в интервью телеканалу «Матч Премьер», форвард остается штатным исполнителем 11-метровых.

– Чалов останется штатным пенальтистом команды?

– У нас еще есть Никола Влашич, который был заменен. Поэтому Чалов и Влашич в любом случае остаются.