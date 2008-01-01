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    Гончаренко: «Чалов остается штатным пенальтистом ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов в матче 11 тура РПЛ против «Урала» (3:0) не реализовал второй пенальти для себя подряд. По словам главного тренера Виктора Гончаренко в интервью телеканалу «Матч Премьер», форвард остается штатным исполнителем 11-метровых.

    – Чалов останется штатным пенальтистом команды?

    – У нас еще есть Никола Влашич, который был заменен. Поэтому Чалов и Влашич в любом случае остаются.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2262

      InterMilLano1908 42 минуты назад

      У чалова в команде лучший кипер страны, который отбил не один пенальти на ЧМ...что так сложно потренировать пенальти????

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