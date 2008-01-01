Гончаренко: «Чалов остается штатным пенальтистом ЦСКА»

У чалова в команде лучший кипер страны, который отбил не один пенальти на ЧМ...что так сложно потренировать пенальти????
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в матче 11 тура РПЛ против «Урала» (3:0) не реализовал второй пенальти для себя подряд. По словам главного тренера Виктора Гончаренко в интервью телеканалу «Матч Премьер», форвард остается штатным исполнителем 11-метровых.
– Чалов останется штатным пенальтистом команды?
– У нас еще есть Никола Влашич, который был заменен. Поэтому Чалов и Влашич в любом случае остаются.
- В текущем сезоне форвард реализовал пенальти в победной игре с «Локомотивом» (1:0).
- Чаловым интересуются итальянские клубы.
- ЦСКА одержал в РПЛ пять побед подряд.