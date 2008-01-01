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    Журналист Короткин: «Локомотив» не стал играть Лигу чемпионов в «Лужниках», потому что футболисты попросили выступать в Черкизово»

    «Локомотив» рассматривал вариант проведения домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках», как это в прошлом сезоне делал ЦСКА. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин со ссылкой на Юрия Семина рассказал, почему клуб отказался от идеи.

    «Семин сказал: футболисты попросили [играть] в Черкизово. Тренер, как мне кажется, прислушивается все-таки. «Футболисты попросили» перевесило то, что деньги нужны. Имеется в виду некий актив в составе Ведрана Чорлуки, Гилерме, Миранчуков», – информирует Короткин.

    • 1 октября, во вторник, «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».
    • Россияне лидируют в группе Лиги чемпионов.
    • В РПЛ «Локомотив» идет на третьем месте.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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