Журналист Короткин: «Локомотив» не стал играть Лигу чемпионов в «Лужниках», потому что футболисты попросили выступать в Черкизово»

«Локомотив» рассматривал вариант проведения домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках», как это в прошлом сезоне делал ЦСКА. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин со ссылкой на Юрия Семина рассказал, почему клуб отказался от идеи.
«Семин сказал: футболисты попросили [играть] в Черкизово. Тренер, как мне кажется, прислушивается все-таки. «Футболисты попросили» перевесило то, что деньги нужны. Имеется в виду некий актив в составе Ведрана Чорлуки, Гилерме, Миранчуков», – информирует Короткин.
- 1 октября, во вторник, «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».
- Россияне лидируют в группе Лиги чемпионов.
- В РПЛ «Локомотив» идет на третьем месте.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.