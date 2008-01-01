Журналист Короткин: «Локомотив» не стал играть Лигу чемпионов в «Лужниках», потому что футболисты попросили выступать в Черкизово»

«Локомотив» рассматривал вариант проведения домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках», как это в прошлом сезоне делал ЦСКА. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин со ссылкой на Юрия Семина рассказал, почему клуб отказался от идеи.

«Семин сказал: футболисты попросили [играть] в Черкизово. Тренер, как мне кажется, прислушивается все-таки. «Футболисты попросили» перевесило то, что деньги нужны. Имеется в виду некий актив в составе Ведрана Чорлуки, Гилерме, Миранчуков», – информирует Короткин.