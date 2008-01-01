Журналист Егоров: «После матча Евро-2008 сборная России просила у Мутко двойные-тройные премиальные. Быстров был в первых рядах»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о жизни сборной России во время Евро-2008. Тогда журналист работал в издании «Советский спорт».

«Мне известно, что после одного из матчей в раздевалку заходил Виталий Леонтьевич Мутко (тогда – президент РФС, прим. «Бомбардир»), и команда скандировала: «Двойные-тройные премиальные». Владимир Быстров был в первых рядах. Собственно, молодец. Можно его поздравить», – сказал Егоров.