Журналист Егоров: «После матча Евро-2008 сборная России просила у Мутко двойные-тройные премиальные. Быстров был в первых рядах»

После матча Россия - Голландия.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о жизни сборной России во время Евро-2008. Тогда журналист работал в издании «Советский спорт».
«Мне известно, что после одного из матчей в раздевалку заходил Виталий Леонтьевич Мутко (тогда – президент РФС, прим. «Бомбардир»), и команда скандировала: «Двойные-тройные премиальные». Владимир Быстров был в первых рядах. Собственно, молодец. Можно его поздравить», – сказал Егоров.
- Сборная России на Евро-2008 заняла третье место – лучшее в своей истории.
- Быстров на чемпионате провел два матча (ни одного в плей-офф).
- Историю о требовании повышенных премиальных после победы в 1/4 финала рассказывал Дмитрий Сычев.