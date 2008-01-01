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    Журналист Егоров: «После матча Евро-2008 сборная России просила у Мутко двойные-тройные премиальные. Быстров был в первых рядах»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о жизни сборной России во время Евро-2008. Тогда журналист работал в издании «Советский спорт».

    «Мне известно, что после одного из матчей в раздевалку заходил Виталий Леонтьевич Мутко (тогда – президент РФС, прим. «Бомбардир»), и команда скандировала: «Двойные-тройные премиальные». Владимир Быстров был в первых рядах. Собственно, молодец. Можно его поздравить», – сказал Егоров.

    • Сборная России на Евро-2008 заняла третье место – лучшее в своей истории.
    • Быстров на чемпионате провел два матча (ни одного в плей-офф).
    • Историю о требовании повышенных премиальных после победы в 1/4 финала рассказывал Дмитрий Сычев.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +253

      Red-Green_fan 14 минут назад

      После матча Россия - Голландия.

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