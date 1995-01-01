Сычев: «После победы над Голландией на Евро-2008 пацаны просили тройные премиальные»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал об атмосфере в раздевалке после матча четвертьфинала Евро-2008 против Голландии. Россияне добились победы в дополнительное время и вышли в полуфинал.

«Там был шум, гам, все радовались, прыгали, кричали. Вошел Виталий Леонтьевич Мутко, а у нас там была такая история, что за победу обещали двойные премиальные и нужно было это все подтвердить. И вот после того, как он появился в раздевалке, вся команда хором начинает кричать: «Двойные-двойные!». Гус Хиддинк тоже включился в этот процесс. Тот махнул рукой – мол, ладно.

Проходит три секунды и тут пацаны начинают скандировать: «Тройные!», а он уже — нет-нет-нет. Потом в этом шуме вошел Марко ван Бастен, все, естественно, замолчали, Гус попросил. Тот нашел в себе силы нас поздравить, что было с его стороны необычайным поступком», – рассказал Сычев.