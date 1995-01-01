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    Сычев: «После победы над Голландией на Евро-2008 пацаны просили тройные премиальные»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал об атмосфере в раздевалке после матча четвертьфинала Евро-2008 против Голландии. Россияне добились победы в дополнительное время и вышли в полуфинал.

    «Там был шум, гам, все радовались, прыгали, кричали. Вошел Виталий Леонтьевич Мутко, а у нас там была такая история, что за победу обещали двойные премиальные и нужно было это все подтвердить. И вот после того, как он появился в раздевалке, вся команда хором начинает кричать: «Двойные-двойные!». Гус Хиддинк тоже включился в этот процесс. Тот махнул рукой – мол, ладно.

    Проходит три секунды и тут пацаны начинают скандировать: «Тройные!», а он уже — нет-нет-нет. Потом в этом шуме вошел Марко ван Бастен, все, естественно, замолчали, Гус попросил. Тот нашел в себе силы нас поздравить, что было с его стороны необычайным поступком», – рассказал Сычев.

    Источник: YouTube-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +773

      Sedoi_Goblin 34 минуты назад

      "Мы играли в футбол,мы играли не за деньги... Я помню эту игру с испанцами, они в черном,мы в полосочку... Я был в ударе.." Роман Карцев монолог " Давно ли я в футболе". P.S. как голландцев раз в 100 лет прессанули,так тройные премиальные давай,а словенцам слились,так наши проблемы..

      2
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      Рейтинг: +1661

      neveldomha 35 минут назад

      И на этом желание играть с испанцами закончилось.

      0
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      Рейтинг: +2930

      paracetamol 40 минут назад

      Тогда Шава феерил. Сейчас таких в сборной нет!

      1
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      Рейтинг: +1995

      Dellleone 1 час назад

      Кто разговорил этого болтуна ?

      1
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      Рейтинг: +14194

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Одни деньги в башке.

      0
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      Рейтинг: +67

      АКМ-74У > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сначала думы, как их получить, потом - как их сохранить. О повышении мастерства думать уже некогда.

      2
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      Рейтинг: +14194

      DOCTOR PENALTY > АКМ-74У 57 минут назад

      Сычёв со своим папой только о бабле всегда и думали и создавали проблемы в клубах из-за этого. Смородская в Локо ( скажу сразу не терплю её) мгновенно их раскусила и приплющила.

      1
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      Рейтинг: +1050

      Дедуктор 1 час назад

      А вот, за два унижения от Испании этих игрочишек надо было штрафовать в 10-кратном размере.

      7
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      Рейтинг: +1107

      AZ 1 час назад

      Не за страну, а за бабки... Раньше играли в сборной за честь страны...

      5
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      Рейтинг: +1592

      Иван_Невский > AZ 34 минуты назад

      премиальные всегда обещали, бывало и обманывали, ну чинуши они всегда одинаковые.

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