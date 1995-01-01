Тарханов – о переходе Сычева в «Пюник»: «Это не пиар. У нас чисто спортивная история»

Главный тренер ереванского «Пюника» Александр Тарханов рассказал о переходе в команду экс-форварда сборной России Дмитрия Сычева.

«Дима пока в режиме подготовки. Старается изо всех сил, хочет привести себя в порядок, вернуться на серьезный уровень.

Я был не против его перехода. Сычев очень хочет вернуться в футбол, хотя бы годик еще поиграть. На ближайший матч Дмитрий в заявку на попадет. Примерно через месяц будет ясно, сможет ли вернуть Дима те качества, которые у него были. Вряд ли раньше.

Приглашение Сычева в «Пюник» – это не пиар. У нас чисто спортивная история», – заявил Тарханов.