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    Тарханов – о переходе Сычева в «Пюник»: «Это не пиар. У нас чисто спортивная история»

    Главный тренер ереванского «Пюника» Александр Тарханов рассказал о переходе в команду экс-форварда сборной России Дмитрия Сычева.

    «Дима пока в режиме подготовки. Старается изо всех сил, хочет привести себя в порядок, вернуться на серьезный уровень.

    Я был не против его перехода. Сычев очень хочет вернуться в футбол, хотя бы годик еще поиграть. На ближайший матч Дмитрий в заявку на попадет. Примерно через месяц будет ясно, сможет ли вернуть Дима те качества, которые у него были. Вряд ли раньше.

    Приглашение Сычева в «Пюник» – это не пиар. У нас чисто спортивная история», – заявил Тарханов.

    • Сычев подписал контракт на один год с опцией продления еще на один сезон. З
    • а клуб из Еревана Сычев будет выступать под 19-м номером.

    Источник: «Матч ТВ»

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