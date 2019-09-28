Лэмпард – о Канте: «Он важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы в матче 7-го тура АПЛ над «Брайтоном» (2:0) рассказал о лидерстве Жоржиньо, работе с молодыми футболистами и состоянии Н'Голо Канте.

О Жоржиньо:

«Он является настоящим лидером. Я не знаю, чем определялось отношение людей к нему в прошлом сезоне, но сейчас я сужу только по тому, что вижу лично. Начиная с предсезонки, он является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. В каждом матче он стремится к победе и демонстрирует такой настрой в каждом своем действии. Я доволен его отношением к делу. Нашим молодым игрокам следует ориентироваться на него в повседневной работе».

О матче с «Брайтоном»:

«Сегодня было особое ощущение. Когда мы быстро работали с мячом, все было отлично. Мэйсон обеспечивал необходимую скорость командного движения, Виллиан наносил удары и отдавал передачи, Тэмми постоянно был в центре внимания. Я чувствовал, что гол назревал, и важно было донести это до игроков. Мы заслуживали гол, и этот момент настал, когда мы заработали пенальти».

О состоянии Канте:

«Я обсудил это с ним, и мы решили не рисковать. Он важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм, поскольку из-за полученной в прошлом сезоне травмы ему не удалось провести полноценную предсезонную подготовку. Сегодня мы не могли рисковать им, но у него есть шанс сыграть против «Лилля».