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    Лэмпард – о Канте: «Он важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы в матче 7-го тура АПЛ над «Брайтоном» (2:0) рассказал о лидерстве Жоржиньо, работе с молодыми футболистами и состоянии Н'Голо Канте.

    О Жоржиньо:

    «Он является настоящим лидером. Я не знаю, чем определялось отношение людей к нему в прошлом сезоне, но сейчас я сужу только по тому, что вижу лично. Начиная с предсезонки, он является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. В каждом матче он стремится к победе и демонстрирует такой настрой в каждом своем действии. Я доволен его отношением к делу. Нашим молодым игрокам следует ориентироваться на него в повседневной работе».

    О матче с «Брайтоном»:

    «Сегодня было особое ощущение. Когда мы быстро работали с мячом, все было отлично. Мэйсон обеспечивал необходимую скорость командного движения, Виллиан наносил удары и отдавал передачи, Тэмми постоянно был в центре внимания. Я чувствовал, что гол назревал, и важно было донести это до игроков. Мы заслуживали гол, и этот момент настал, когда мы заработали пенальти».

    О состоянии Канте:

    «Я обсудил это с ним, и мы решили не рисковать. Он важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм, поскольку из-за полученной в прошлом сезоне травмы ему не удалось провести полноценную предсезонную подготовку. Сегодня мы не могли рисковать им, но у него есть шанс сыграть против «Лилля».

    • «Челси» после семи туров делит четвертое место с «Тоттенхэмом» и тремя другими английскими клубами (11 очков).
    • В среду, 2 октября, лондонский клуб сыграет в Лиге чемпионов против «Лилля».

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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