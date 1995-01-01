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    Куртуа: «Уважаю «Атлетико», но сейчас я в другом месте и отдаю всего себя ради «Реала»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0).

    «Я – часть истории «Атлетико». Я уважаю клуб, но сейчас я в другом месте и отдаю всего себя ради «Реала».

    Мы продолжаем прогрессировать. Лучше мы защищаемся или атакуем? Не знаю. Мы должны атаковать и защищаться полным составом. В некоторых играх мы упускали это единство. Зато мы здорово вступаем в прессинг после потери мяча. Мы хорошо выступили в матчах с «Севильей» (1:0), «Осасуной» (2:0) и сегодня против «Атлетико». Против нас была очень сильная оборонительная команда.

    Мы должны продолжать в том же духе. При этом никто не доволен счетом 0:0, но на последних минутах матча никто не рвался забивать гол, чтобы не пропустить в ответной атаке.
    Критика Зидана? Это пресса. Вы можете что угодно писать, но мы изнутри знаем, что должны улучшить. Мы с тренером на 200%», – заявил бельгиец.

    • Куртуа выступал за «Атлетико» в период с 2011 по 2014 год.
    • Летом 2018-го Тибо перешел из «Челси» в «Реал».
    • Переход бельгийца в другой клуб из Мадрида болезненно восприняли болельщики «Атлетико».

    Источник: El Chiringuito TV

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