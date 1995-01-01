Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Крыховяк: «С «Зенитом» играли друг за друга, как с «Байером». Так мы можем обыграть любого соперника»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итог победе над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

    «Я думаю, мы выиграли, потому что все показали хороший футбол в обороне. Все играли друг за друга, как против «Байера». Когда мы играем так, можем обыграть любого соперника.

    Во втором тайме мы играли лучше: сильнее проводили контратаки и создали больше моментов. Отмененный гол Смолова придал нам сил, – отметил Крыховяк.

    • Поляк во втором тайме забил единственный гол в матче. В первой половине судья Михаил Вилков отменил гол нападающего Федора Смолова после просмотра VAR.
    • В первом туре групповой стадии ЛЧ команда Юрия Семина на выезде обыграла «Байер» со счетом 2:1. 1-го октября московский клуб примет «Атлетико» в рамках второго тура.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73806
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru