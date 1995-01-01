Крыховяк: «С «Зенитом» играли друг за друга, как с «Байером». Так мы можем обыграть любого соперника»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итог победе над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.
«Я думаю, мы выиграли, потому что все показали хороший футбол в обороне. Все играли друг за друга, как против «Байера». Когда мы играем так, можем обыграть любого соперника.
Во втором тайме мы играли лучше: сильнее проводили контратаки и создали больше моментов. Отмененный гол Смолова придал нам сил, – отметил Крыховяк.
- Поляк во втором тайме забил единственный гол в матче. В первой половине судья Михаил Вилков отменил гол нападающего Федора Смолова после просмотра VAR.
- В первом туре групповой стадии ЛЧ команда Юрия Семина на выезде обыграла «Байер» со счетом 2:1. 1-го октября московский клуб примет «Атлетико» в рамках второго тура.