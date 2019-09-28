Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а за ними очередь. Это говорит об уровне других футболистов»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал подписание контракта Павлом Мамаевым с «Ростовом». Полузащитника уже представили на стадионе южан.

«Рад за Сашу Кокорина, что нашел работу, и Пашу Мамаева. Знаете, вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Они весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать.

Это говорит об уровне других футболистов, которые тренировались целый год, а очередь за теми, кто вышел из тюрьмы», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.

Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.

17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.