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    Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а за ними очередь. Это говорит об уровне других футболистов»

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал подписание контракта Павлом Мамаевым с «Ростовом». Полузащитника уже представили на стадионе южан.

    «Рад за Сашу Кокорина, что нашел работу, и Пашу Мамаева. Знаете, вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Они весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать.

    Это говорит об уровне других футболистов, которые тренировались целый год, а очередь за теми, кто вышел из тюрьмы», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Sviro 3 минуты назад

      У нас уровень футбола внутри страны опустился до того, что в Кубке рулят команды более низкого дивизиона...

      0
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      Рейтинг: +1407

      Фан666 22 минуты назад

      Так у нас же развитие футбола так и прёт после чемпионата мира.

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