Рыбус, Мурило, Мариу – в старте «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Жирков, Караваев, Оздоев сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 11 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.