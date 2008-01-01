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    Рыбус, Мурило, Мариу – в старте «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Жирков, Караваев, Оздоев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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