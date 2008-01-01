Григорян – о поражении от «Крыльев Советов»: «Пенальти в ворота «Тамбова» не было, он мифический»

Ваша атака говно, а футбол в Тамбове это миф и вообще тренер григорян это нонсенс
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян дал комментарий после матча 11 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). Первый гол самарцы забили с пенальти (видео доступно ниже).
«У нас сегодня многое не получилось в атаке. В первом тайме в период с 17 по 35 минуты были четыре хороших подхода, средняя линия «Крыльев» провалилась. Наша группа атаки — Владимир Обухов, Михаил Костюков и Георгий Мелкадзе действовали на больших пространствах, но не смогли завершить. В начале второго тайма у нас в первые 15 минут были хорошие шансы. Могу сказать, что мы отдали пространство сопернику осмысленно.
Но говорить о том, что «Крылья» переиграли нас вчистую, я бы не стал. Закономерной эту победу не назовешь. Пенальти не было, он мифический. Счет стал 1:0 и матч закончился», – считает Григорян.
- «Тамбов» в таблице идет в зоне прямого вылета.
- «Крылья Советов» поднялись на десятую строчку.
- В следующем туре (5 октября) «Тамбов» сыграет с «Рубином».