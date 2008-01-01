Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Григорян – о поражении от «Крыльев Советов»: «Пенальти в ворота «Тамбова» не было, он мифический»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян дал комментарий после матча 11 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). Первый гол самарцы забили с пенальти (видео доступно ниже).

    «У нас сегодня многое не получилось в атаке. В первом тайме в период с 17 по 35 минуты были четыре хороших подхода, средняя линия «Крыльев» провалилась. Наша группа атаки — Владимир Обухов, Михаил Костюков и Георгий Мелкадзе действовали на больших пространствах, но не смогли завершить. В начале второго тайма у нас в первые 15 минут были хорошие шансы. Могу сказать, что мы отдали пространство сопернику осмысленно.

    Но говорить о том, что «Крылья» переиграли нас вчистую, я бы не стал. Закономерной эту победу не назовешь. Пенальти не было, он мифический. Счет стал 1:0 и матч закончился», – считает Григорян.

    • «Тамбов» в таблице идет в зоне прямого вылета.
    • «Крылья Советов» поднялись на десятую строчку.
    • В следующем туре (5 октября) «Тамбов» сыграет с «Рубином».

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1406

      Фан666 13 минут назад

      Ваша атака говно, а футбол в Тамбове это миф и вообще тренер григорян это нонсенс

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73806
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru