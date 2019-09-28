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    Крал – о поражениях от «Урала» и «Уфы»: «У них по 11 человек за линией мяча. Сложно взламывать оборону»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал попробовал объяснить, почему его команда проиграла в последних двух матчах РПЛ. Москвичи уступили «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:1).

    — Вы уже провели за «Спартак» несколько матчей в Премьер-лиге, и команда не порадовала в них результатами. Тяжело адаптироваться, когда проигрываешь?

    — Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за теплый прием. Однако чувствовал бы себя намного лучше, если бы побеждали. Мы играем немного в другом стиле по сравнению с тем, к которому я привык. Но важно учитывать и то, как действуют против нас. «Урал» и «Уфа» оборонялись большими силами, у них было по 11 человек за линией мяча. Оборону таких команд сложно взламывать.

    — Что еще не получилось у «Спартака» в матчах с «Уралом» и «Уфой»?

    — Как я уже сказал, соперники оборонялись и ждали наших ошибок. Проблема в том, что мы их допустили. Если мы хотим побеждать, нужно быть острее в атаке. Мы ведь хорошо контролировали мяч, но при этом нужно наносить больше ударов, делать больше проникающих передач в штрафную. У нас молодая и быстрая команда, нужно этим пользоваться.

    • Крал успел провести в РПЛ два матча (без результативных действий).
    • «Спартак» в таблице идет девятым.
    • В воскресенье, 29 сентября, москвичи сыграют с «Оренбургом».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8552

      Диктор 1 минуту назад

      Глупые оправдания -результат то на табло.

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      Рейтинг: +20804

      gol_kak_sokol 8 минут назад

      «Урал» и «Уфа» оборонялись большими силами, у них было по 11 человек за линией мяча. Оборону таких команд сложно взламывать." - если тренер не знает, как это делается!
      "Мы ведь хорошо контролировали мяч" - ты о чем, парень: постоянно ошибались в передачах, проигрывали единоборства, там, где нужно было отдать, передерживали, а там, где нужно было идти в обводку, отдавали назад. Особенно Зобнин и Джикия посылали мяч х.з. куда.
      Случайная победа над слабой командой, ищите причины не в них, а в себе. Но пиджак сказал, что играли лучше.

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      Рейтинг: +671

      Ганнибал Лектор 27 минут назад

      Ну ладно Уфа, те на самом деле автобус ставили, но Урал то во втором тайме был в атаке, забивая голы

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