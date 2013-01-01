«Битва «бывших». «Ростов» анонсировал матч с «Динамо»

В 16:30 по Москве начнется матч 11 тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Южане выпустили фотоанонс встречи.

«Битва «бывших» и новая встреча со Слаем (Сильвестром Игбуном – прим. «Бомбардир»): «Ростов» принимает «Динамо», – гласит пост пресс-службы ростовского клуба.