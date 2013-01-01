«Битва «бывших». «Ростов» анонсировал матч с «Динамо»

В 16:30 по Москве начнется матч 11 тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Южане выпустили фотоанонс встречи.
«Битва «бывших» и новая встреча со Слаем (Сильвестром Игбуном – прим. «Бомбардир»): «Ростов» принимает «Динамо», – гласит пост пресс-службы ростовского клуба.
- Игбун уже играл в текущем сезоне против «Ростова» в качестве форварда «Уфы» (0:2) и сделал дубль.
- Алексей Ионов и Алексей Козлов ранее выступали за «Динамо», а игрок москвичей Сергей Паршивлюк – за «Ростов».
- «Динамо» не побеждает в РПЛ три матча подряд.