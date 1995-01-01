Goal: Моуринью отказал «Монако» и «Милану», поскольку хочет вернуться в «Реал»

еще францию и германию не брал)
Жозе Моуринью в течение нынешнего сезона имел предложение от «Монако» возглавить команду, пишет Goal. Португалец отказался, поскольку рассчитывает дождаться предложения от мадридского «Реала».
Интерес к португальцу также проявляли «Милан», «Шальке» и другие клубы. Они тоже получили отказ.
- Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
- В 2018 году португальца уволили из «Манчестер Юнайтед» – с тех пор тренер находится без работы и время от времени появляется на ТВ в качестве эксперта.
- Моуринью называл работу в «Реале» лучшим опытом в карьере.