Goal: Моуринью отказал «Монако» и «Милану», поскольку хочет вернуться в «Реал»

Жозе Моуринью в течение нынешнего сезона имел предложение от «Монако» возглавить команду, пишет Goal. Португалец отказался, поскольку рассчитывает дождаться предложения от мадридского «Реала».

Интерес к португальцу также проявляли «Милан», «Шальке» и другие клубы. Они тоже получили отказ.