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    Goal: Моуринью отказал «Монако» и «Милану», поскольку хочет вернуться в «Реал»

    Жозе Моуринью в течение нынешнего сезона имел предложение от «Монако» возглавить команду, пишет Goal. Португалец отказался, поскольку рассчитывает дождаться предложения от мадридского «Реала».

    Интерес к португальцу также проявляли «Милан», «Шальке» и другие клубы. Они тоже получили отказ.

    • Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
    • В 2018 году португальца уволили из «Манчестер Юнайтед» – с тех пор тренер находится без работы и время от времени появляется на ТВ в качестве эксперта.
    • Моуринью называл работу в «Реале» лучшим опытом в карьере.

    Источник: Goal

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