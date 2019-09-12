Моуринью: «Работа в «Реале» – лучший опыт в карьере»

Португальский тренер Жозе Моуринью считает период работы в «Реале» наиболее значимым в своей карьере.

«Работа в «Реале» – лучший опыт в карьере. Я сужу по тому, чему научился как человек и тренер, какие уроки извлек. Это было фантастически.

То, что требовал клуб, соответствовало моей натуре. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире, которая давила на нас, и нам пришлось переломить ситуацию.

Сожалею только о том, что не смог выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги чемпионов», – сказал Моуринью.