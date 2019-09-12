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    Моуринью: «Работа в «Реале» – лучший опыт в карьере»

    Португальский тренер Жозе Моуринью считает период работы в «Реале» наиболее значимым в своей карьере.

    «Работа в «Реале» – лучший опыт в карьере. Я сужу по тому, чему научился как человек и тренер, какие уроки извлек. Это было фантастически.

    То, что требовал клуб, соответствовало моей натуре. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире, которая давила на нас, и нам пришлось переломить ситуацию.

    Сожалею только о том, что не смог выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги чемпионов», – сказал Моуринью.

    • 56-летний тренер возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
    • За этот период мадридцы по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: Marca

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    12.09.2019 22:59
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