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    Головин – лучший игрок мид-уика по версии WhoScored

    В середине текущей недели в европейских чемпионатах состоялись так называемые мид-уик туры. Статистический портал WhoScored определил лучшего футболиста.

    Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин. В матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1) россиянин оформил дубль и сделал результативный пас – поучаствовал во всех голах команды.

    • L’Equipe назвала Головина лучшим игроком 7-го тура Лиги 1 и поставила ему 9 баллов.
    • Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявил, что Головин провел выдающийся матч.
    • «Монако» благодаря победе над «Ниццей» покинул зону вылета.

    Источник: твиттер WhoScored

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1161

      CSKA471 9 минут назад

      Всегда знал, толк будет!!!

      0
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      Рейтинг: +917

      Стаz 12 минут назад

      Саша это топ, Слуцкий его вырастил, респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Ссппааррттаакк 16 минут назад

      Красава! Вот так и в сборной Шурик.

      0
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      Рейтинг: +2337

      panmon 39 минут назад

      Оценка 9.99! Порвал всех. Так держать, Саша!

      2
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      Рейтинг: +1412

      Антон bx14e 54 минуты назад

      Это Гинер все купил)))

      3
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      Рейтинг: +2231

      InterMilLano1908 57 минут назад

      Верим, первый сезон тяжело пошел, наврено тк как Монако играл отвратительно

      1
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      Рейтинг: +1073

      овертайм 1 час назад

      пару таких матчей и зимой уйдет в топчик)

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