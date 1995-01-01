Головин – лучший игрок мид-уика по версии WhoScored

Всегда знал, толк будет!!!
В середине текущей недели в европейских чемпионатах состоялись так называемые мид-уик туры. Статистический портал WhoScored определил лучшего футболиста.
Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин. В матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1) россиянин оформил дубль и сделал результативный пас – поучаствовал во всех голах команды.
- L’Equipe назвала Головина лучшим игроком 7-го тура Лиги 1 и поставила ему 9 баллов.
- Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявил, что Головин провел выдающийся матч.
- «Монако» благодаря победе над «Ниццей» покинул зону вылета.