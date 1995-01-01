Головин – лучший игрок мид-уика по версии WhoScored

В середине текущей недели в европейских чемпионатах состоялись так называемые мид-уик туры. Статистический портал WhoScored определил лучшего футболиста.

Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин. В матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1) россиянин оформил дубль и сделал результативный пас – поучаствовал во всех голах команды.