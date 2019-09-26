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    La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» может уволить Тухеля. Кандидат на замену – Аллегри

    Руководство «ПСЖ» задумывается о смене главного тренера. В Париже недовольны, что под началом Томаса Тухеля команда потерпела за первые семь туров Лиги 1 два поражения (от «Ренна» и «Реймса»).

    По сведениям La Gazzetta dello Sport, кандидатом на замену немца является бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Итальянец уже ждет предложения от «ПСЖ».

    • Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 годы.
    • Он завоевал с туринским клубом пять чемпионств за пять лет, четырежды став обладателем Кубка Италии и дважды – Суперкубка страны.
    • По окончании прошлого сезона Аллегри покинул «Ювентус».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1073

      овертайм 1 час назад

      уж лучше моуриньо!) он хотя бы лч брал)

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