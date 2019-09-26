La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» может уволить Тухеля. Кандидат на замену – Аллегри

Руководство «ПСЖ» задумывается о смене главного тренера. В Париже недовольны, что под началом Томаса Тухеля команда потерпела за первые семь туров Лиги 1 два поражения (от «Ренна» и «Реймса»).

По сведениям La Gazzetta dello Sport, кандидатом на замену немца является бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Итальянец уже ждет предложения от «ПСЖ».