Геркус: «Селекция стала еще дальше от того идеала, который видит себе Семин»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе селекции клуба.

– У вас были разногласия с Семиным по поводу модели селекции. Как считаете, модель клуба в этом плане поменялась?

– Конечно, нет. Она стала еще дальше от того идеала, который видит себе Юрий Павлович. Если раньше он настаивал на том, чтобы все трансферы инициировались главным тренером и трансферный процесс им и возглавлялся, то ничего подобного так и не произошло. Главный тренер не является, судя по всему, инициатором, как не является и главной движущей силой. Ничего не поменялось. Был трансферный комитет, тренер был наделен правом вето – это и сохранилось. Если раньше его инициативы иногда проходили, то сейчас…

– Не проходят?

– Не знаю. Честно говоря, из тех трансферов, которые сделал клуб, ни один не был инициирован Юрием Павловичем.