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    Геркус: «Селекция стала еще дальше от того идеала, который видит себе Семин»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе селекции клуба.

    – У вас были разногласия с Семиным по поводу модели селекции. Как считаете, модель клуба в этом плане поменялась?

    – Конечно, нет. Она стала еще дальше от того идеала, который видит себе Юрий Павлович. Если раньше он настаивал на том, чтобы все трансферы инициировались главным тренером и трансферный процесс им и возглавлялся, то ничего подобного так и не произошло. Главный тренер не является, судя по всему, инициатором, как не является и главной движущей силой. Ничего не поменялось. Был трансферный комитет, тренер был наделен правом вето – это и сохранилось. Если раньше его инициативы иногда проходили, то сейчас…

    – Не проходят?

    – Не знаю. Честно говоря, из тех трансферов, которые сделал клуб, ни один не был инициирован Юрием Павловичем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      vingor 2 минуты назад

      Сор из избы не выносят. Конфликт интересов до добра не доведет.

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      Рейтинг: +834

      AHTUNGBOL 11 минут назад

      Жесть какая-то, как можно покупать игроков, не слушая главного тренера и требовать от него результата. Да это ещё и неуважение к тренеру ....

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