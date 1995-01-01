«Бизнес Online»: Шаронов будет тренировать «Рубин» как минимум до конца сезона

Держись Рубин! В РПЛ!
Руководство «Рубина» не собирается увольнять тренера команды Романа Шаронова по ходу сезона.
По информации «Бизнес Online», 43-летний специалист точно отработает действующий контракт с казанским клубом, истекающий следующим летом.
- «Рубин» проиграл семь из последних восьми матчей, пять из них – подряд.
- В РПЛ команда занимает 10-е место.
- В среду казанцы вылетели из Кубка России, разгромно проиграв «Химкам» (0:3).
- Шаронов фактически возглавляет «Рубин», но из-за отсутствия у него необходимой лицензии номинальным главным тренером является Эдуардо Докампо.
Дядюн: «Надеюсь, руководство «Рубина» встанет на сторону Шаронова и даст ему время»