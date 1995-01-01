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    «Бизнес Online»: Шаронов будет тренировать «Рубин» как минимум до конца сезона

    Руководство «Рубина» не собирается увольнять тренера команды Романа Шаронова по ходу сезона.

    По информации «Бизнес Online», 43-летний специалист точно отработает действующий контракт с казанским клубом, истекающий следующим летом.

    • «Рубин» проиграл семь из последних восьми матчей, пять из них – подряд.
    • В РПЛ команда занимает 10-е место.
    • В среду казанцы вылетели из Кубка России, разгромно проиграв «Химкам» (0:3).
    • Шаронов фактически возглавляет «Рубин», но из-за отсутствия у него необходимой лицензии номинальным главным тренером является Эдуардо Докампо.

    Дядюн: «Надеюсь, руководство «Рубина» встанет на сторону Шаронова и даст ему время»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1395

      compka 22 минуты назад

      Держись Рубин! В РПЛ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      komarinskiy 1 час назад

      Вместе в пердив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      alarm 1 час назад

      лучше бы такая новость была про тарасовского пиджака

      0
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