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    Галактионов: «Поляки идут без поражений. Это будет важная и определяющая игра»

    Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданием от ближайших отборочных матчей Евро-2021.

    «Команда соберется на базе в Новогорск и до 9 октября будем работать согласно намеченному плану. После обеда вылетаем в Екатеринбург, где проведем предматчевую тренировку, а на следующей день сыграем с Польшей. Затем полетим в Таллин, откуда поедем в Пярну, где сыграем с Эстонией.

    Поляки на сегодняшний день занимают первое место в группе. Идут без поражений, поэтому для нас это будет важная и определяющая игра с стратегической точкой зрения по распределению мест в турнирной таблице. Так же необходимо отметить, что команда ведет подготовку к двум матчам, поэтому всю информацию по сборной Эстонии мы имеем. К сопернику относимся максимально серьезно, даже несмотря на их два крупных поражения на старте отборочного цикла», – сказал Галактионов.

    Тренерский штаб молодежной сборной России ранее озвучил состав команды на матчи отбора Евро-2021.

    • Россия сыграет с Польшей 11 октября в Екатеринбурге. Матч с Эстонией пройдет в Пярну 15 октября.
    • После двух матчей Россия занимает в группе третье место с 4 очками.

    Источник: сайт РФС

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