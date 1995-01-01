Галактионов: «Поляки идут без поражений. Это будет важная и определяющая игра»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданием от ближайших отборочных матчей Евро-2021.

«Команда соберется на базе в Новогорск и до 9 октября будем работать согласно намеченному плану. После обеда вылетаем в Екатеринбург, где проведем предматчевую тренировку, а на следующей день сыграем с Польшей. Затем полетим в Таллин, откуда поедем в Пярну, где сыграем с Эстонией.

Поляки на сегодняшний день занимают первое место в группе. Идут без поражений, поэтому для нас это будет важная и определяющая игра с стратегической точкой зрения по распределению мест в турнирной таблице. Так же необходимо отметить, что команда ведет подготовку к двум матчам, поэтому всю информацию по сборной Эстонии мы имеем. К сопернику относимся максимально серьезно, даже несмотря на их два крупных поражения на старте отборочного цикла», – сказал Галактионов.

Тренерский штаб молодежной сборной России ранее озвучил состав команды на матчи отбора Евро-2021.