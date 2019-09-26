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    WhoScored поставил Головину 9,8 баллов

    Портал WhoScored опубликовал сборную 7-го тура Лиги 1.

    В символическую команду включили полузащитника «Монако» Александра Головина, который в игре с «Ниццей» (3:1) оформил дубль и отдал голевую передачу. Ему поставили 9,8 баллов.

    Максимальный рейтинг игрока на WhoScored может составлять 10 баллов, минимальный – 6 баллов.

    • L’Equipe назвала Головина лучшим игроком 7-го тура Лиги 1 и поставила ему 9 баллов.
    • Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявил, что Головин провел выдающийся матч.

    Источник: WhoScored

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