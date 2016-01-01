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    Кубок России. «Ахмат» вышел в 1/8 финала, обыграв «СКА-Хабаровск» по пенальти

    Хабаровский СКА, выступающий в ФНЛ, в серии пенальти проиграл грозненскому «Ахмату» в домашнем матче 1/16 Кубка России.

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 76-й минуте забил Бернард Бериша, спустя шесть минут Адлан Кацаев сравнял счет, реализовав пенальти.

    В овертайме Зоран Нижич забил автогол, однако Магомед Митришев сделал счет 2:2. В серии пенальти грозненцы реализовали четыре удара, хабаровцы забили два мяча.

    Кубок России. 1/16 финала.

    СКА (Хабаровск) – Ахмат (Грозный) – 2:2 (2:4 в серии пенальти).

    Голы: 0:1 – Бериша, 76; 1:1 – Кацаев, 82 (с пенальти); 2:1 – Нижич, 101 (автогол); 2:2 – Митришев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      playsh 23 минуты назад

      Соскочил Ахмат,ох как повезло.

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      Рейтинг: +10987

      Alimpasha > playsh 1 минуту назад

      Согласен,и хотя я болею за Ахмат,он нынче никакущий.

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