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    Чалов вошел в список главных талантов Европы не из топ-5 лиг по версии 90min.com

    Издание 90min.com опубликовало список семи лучших молодых игроков, выступающих за пределами топ-5 ведущих европейских чемпионатов:

    В 11-ти матчах текущего сезона Чалов забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 16 миллионов евро.

    Источник: 90min.com

    Мультиязычная онлайн-платформа о футболе, доступная на 13-ти языках. Наиболее популярна во Франции, Бразилии, Турции и США. По данным SimilarWeb, в октябре 2019-го года 90min посетили 51,1 миллиона пользователей.

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3398

      Viper for CSKA 6 минут назад

      Список знатный. Хотя Майера в деле не видел, а насчёт Альвареса бы поспорил. В целом, очень хорошая компания.

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