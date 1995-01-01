Чалов вошел в список главных талантов Европы не из топ-5 лиг по версии 90min.com

Список знатный. Хотя Майера в деле не видел, а насчёт Альвареса бы поспорил. В целом, очень хорошая компания.
Издание 90min.com опубликовало список семи лучших молодых игроков, выступающих за пределами топ-5 ведущих европейских чемпионатов:
- защитник Рубен Диаш, «Бенфика»;
- полузащитник Доминик Собослай, «Зальцбург»;
- нападающий Дани Олмо, «Динамо» Загреб;
- нападающий Федор Чалов, ЦСКА;
- полузащитник Ловро Майер, «Динамо» Загреб;
- нападающий Эрлинг Халанд, «Зальцбург».
- защитник Эдсон Альварес, «Аякс».
В 11-ти матчах текущего сезона Чалов забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 16 миллионов евро.
Источник: 90min.com
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