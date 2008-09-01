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    «Барселона» впервые за 11 лет пропустила в шести стартовых матчах Примеры подряд

    Матч шестого тура чемпионата Испании «Барселона»«Вильярреал» закончился со счетом 2:1.

    Команда Эрнесто Вальверде пропускала в каждом матче нового розыгрыша Примеры.

    Это первый случай в истории клуба, начиная с сезона-2008/09. Тогда Хосеп Гвардиола принял команду и к концу сезона выиграл чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

    • Нападающий Лионель Месси восстановился от травмы икроножной мышцы и впервые в сезоне попал в стартовый состав. Он стал вторым легионером в истории Примеры, вышедшим в старте в 400-та матчах.
    • В перерыве аргентинец был заменен на Усмана Дембеле из-за дискомфорта в мышце бедра. Сегодня он пройдет медобследование.

    Источник: Gracenote Live

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