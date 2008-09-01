«Барселона» впервые за 11 лет пропустила в шести стартовых матчах Примеры подряд

Матч шестого тура чемпионата Испании «Барселона» – «Вильярреал» закончился со счетом 2:1.

Команда Эрнесто Вальверде пропускала в каждом матче нового розыгрыша Примеры.

Это первый случай в истории клуба, начиная с сезона-2008/09. Тогда Хосеп Гвардиола принял команду и к концу сезона выиграл чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.