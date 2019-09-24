Месси – второй игрок не из Испании с 400-ми стартами в Примере. Его заменили в перерыве

«Барселона» принимает «Вильярреал» в матче шестого тура чемпионата Испании (2:1, 62-я минута).

Нападающий хозяев Лионель Месси вышел в стартовом составе впервые в текущем сезоне. Прежде он восстанавливался от травмы икроножной мышцы ноги.

В перерыве форвард был заменен на Усмане Дембеле.

Встреча стала для игрока сборной Аргентины 400-й в стартовом составе в рамках Примеры. Это второй показатель среди всех футболистов в истории соревнования, не считая испанских футболистов. Рекорд по этому показателю принадлежит бразильцу Донато, выступавшему за «Атлетико» и «Депортиво» (415).