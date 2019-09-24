Месси – второй игрок не из Испании с 400-ми стартами в Примере. Его заменили в перерыве

«Барселона» принимает «Вильярреал» в матче шестого тура чемпионата Испании (2:1, 62-я минута).
Нападающий хозяев Лионель Месси вышел в стартовом составе впервые в текущем сезоне. Прежде он восстанавливался от травмы икроножной мышцы ноги.
В перерыве форвард был заменен на Усмане Дембеле.
Встреча стала для игрока сборной Аргентины 400-й в стартовом составе в рамках Примеры. Это второй показатель среди всех футболистов в истории соревнования, не считая испанских футболистов. Рекорд по этому показателю принадлежит бразильцу Донато, выступавшему за «Атлетико» и «Депортиво» (415).
- 23-го сентября пятикратный обладатель «Золотого мяча» был признан игроком года по версии ФИФА.
- Следить за событиями встречи на «Камп Ноу» можно в онлайне «Бомбардира».