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    Месси – второй игрок не из Испании с 400-ми стартами в Примере. Его заменили в перерыве

    «Барселона» принимает «Вильярреал» в матче шестого тура чемпионата Испании (2:1, 62-я минута).

    Нападающий хозяев Лионель Месси вышел в стартовом составе впервые в текущем сезоне. Прежде он восстанавливался от травмы икроножной мышцы ноги.

    В перерыве форвард был заменен на Усмане Дембеле.

    Встреча стала для игрока сборной Аргентины 400-й в стартовом составе в рамках Примеры. Это второй показатель среди всех футболистов в истории соревнования, не считая испанских футболистов. Рекорд по этому показателю принадлежит бразильцу Донато, выступавшему за «Атлетико» и «Депортиво» (415).

    • 23-го сентября пятикратный обладатель «Золотого мяча» был признан игроком года по версии ФИФА.
    • Следить за событиями встречи на «Камп Ноу» можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: OptaJose

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    24.09.2019 23:20
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