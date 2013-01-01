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    Месси заменили из-за дискомфорта в бедре. Сегодня он пройдет медосмотр

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью после победы над «Вильярреалом» (2:1, пятый тур Примеры).

    Нападающий Лионель Месси вошел в стартовый состав команды впервые по ходу сезона. Аргентинец пропустил старт из-за проблем с икроножной мышцей ноги. В перерыве он уступил место на поле Усману Дембеле.

    «Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы приняли решение о замене. Нужно подождать до завтра (25-го сентября – прим. «Бомбардира»).

    Любая победа – это всегда шаг вперед. В отсутствие Месси у нас был отрезок с не самыми лучшими результатами», – сказал Вальверде.

    • Каталонский клуб набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в таблице.
    • Для Месси выход в старте стал 400-м в рамках Примеры. Это второй показатель в истории турнира среди неиспанских футболистов.

    Источник: Официальный твиттер телепередачи El Chiringuito TV

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