Месси заменили из-за дискомфорта в бедре. Сегодня он пройдет медосмотр

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью после победы над «Вильярреалом» (2:1, пятый тур Примеры).

Нападающий Лионель Месси вошел в стартовый состав команды впервые по ходу сезона. Аргентинец пропустил старт из-за проблем с икроножной мышцей ноги. В перерыве он уступил место на поле Усману Дембеле.

«Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы приняли решение о замене. Нужно подождать до завтра (25-го сентября – прим. «Бомбардира»).

Любая победа – это всегда шаг вперед. В отсутствие Месси у нас был отрезок с не самыми лучшими результатами», – сказал Вальверде.