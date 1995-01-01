Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Головин: «Матч с «Ниццей» – мой лучший за «Монако»? Не знаю. Просто рад тому, что мы наконец выиграли»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итог победе над «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции.

    23-летний игрок сборной России оформил дубль и отдал голевую передачу. Результативные действия стали для него первыми за шесть матчей текущего сезона.

    – Это был ваш лучший матч за «Монако»?

    – Думаю, да. Сложно сказать, самый ли лучший. Я просто рад тому, что мы наконец выиграли. Мы уже должны были побеждать «Страсбур» (2:2) и «Реймс» (0:0). Наконец, это случилось. Надеюсь, сейчас у всех в головах что-то изменится, и мы будем действовать более уверенно.

    – «Монако» показал, как должен играть?

    – Как минимум относительно атаки – да. В защите надо играть еще лучше и вообще не давать сопернику шансов. Сегодня время от времени проходили какие-то подачи.

    • Команда Леонарду Жардима набрала шесть очков и поднялась с 19-го места на 17-е, покинув зону вылета.
    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.

    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru