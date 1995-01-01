Головин: «Матч с «Ниццей» – мой лучший за «Монако»? Не знаю. Просто рад тому, что мы наконец выиграли»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итог победе над «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции.

23-летний игрок сборной России оформил дубль и отдал голевую передачу. Результативные действия стали для него первыми за шесть матчей текущего сезона.

– Это был ваш лучший матч за «Монако»?

– Думаю, да. Сложно сказать, самый ли лучший. Я просто рад тому, что мы наконец выиграли. Мы уже должны были побеждать «Страсбур» (2:2) и «Реймс» (0:0). Наконец, это случилось. Надеюсь, сейчас у всех в головах что-то изменится, и мы будем действовать более уверенно.

– «Монако» показал, как должен играть?

– Как минимум относительно атаки – да. В защите надо играть еще лучше и вообще не давать сопернику шансов. Сегодня время от времени проходили какие-то подачи.