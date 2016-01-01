Де Лигт: «Мне повезло играть и с Ван Дейком, и с Роналду. Не могу выбрать между ними»

Защитник «Ювентуса» и сборной Голландии Матейс де Лигт рассказал о попадании в команду года ФИФА.

«Переход в «Ювентус» многое изменил, но дела складываются удачно. Я действительно доволен своим выбором. Учу итальянский. И язык, и футбол сильно отличается в сравнении с Голландией.

Я очень рад быть здесь. Очень приятно попасть в сборную, составленную на основе голосов других футболистов, это большое признание.

Это большая честь быть здесь. Мне повезло сыграть и с Ван Дейком, и с Криштиану Роналду. Честно говоря, я не могу выбрать между ними», – сказал де Лигт.