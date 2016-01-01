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    Де Лигт: «Мне повезло играть и с Ван Дейком, и с Роналду. Не могу выбрать между ними»

    Защитник «Ювентуса» и сборной Голландии Матейс де Лигт рассказал о попадании в команду года ФИФА.

    «Переход в «Ювентус» многое изменил, но дела складываются удачно. Я действительно доволен своим выбором. Учу итальянский. И язык, и футбол сильно отличается в сравнении с Голландией.

    Я очень рад быть здесь. Очень приятно попасть в сборную, составленную на основе голосов других футболистов, это большое признание.

    Это большая честь быть здесь. Мне повезло сыграть и с Ван Дейком, и с Криштиану Роналду. Честно говоря, я не могу выбрать между ними», – сказал де Лигт.

    • 20-летний голландец перешел в туринский клуб в июле из «Аякса». Сумма сделки составила 85,5 миллионов евро.
    • Игроком года по версии федерации стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Полный состав команды года – по ссылке.

    Источник: Calciomercato

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