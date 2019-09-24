Жиго, Понсе, Айртон и Бакаев полетели на матч «Спартака» с КАМАЗом

«Спартак» провел тренировку в Тарасовке, после чего команда отправилась в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Татарстан на матч 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом.

Клубная пресс-служба опубликовала фотографии игроков, полетевших на игру. Судя по фото, в заявку «Спартака» попали Александр Максименко, Николай Рассказов, Лоренцо Мельгарехо, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Аяз Гулиев, Артем Ребров, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе и другие футболисты.

Матч состоится в среду в Набережных Челнах, начало – в 18:30 по московскому времени.

По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.