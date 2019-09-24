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    Жиго, Понсе, Айртон и Бакаев полетели на матч «Спартака» с КАМАЗом

    «Спартак» провел тренировку в Тарасовке, после чего команда отправилась в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Татарстан на матч 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом.

    Клубная пресс-служба опубликовала фотографии игроков, полетевших на игру. Судя по фото, в заявку «Спартака» попали Александр Максименко, Николай Рассказов, Лоренцо Мельгарехо, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Аяз Гулиев, Артем Ребров, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе и другие футболисты.

    • Матч состоится в среду в Набережных Челнах, начало – в 18:30 по московскому времени.
    • По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1381

      Антон bx14e 15 минут назад

      Какие-то прям..стремные игроки полетели...
      Где Филимонов,Ковтун,Парфенов,Митрески,Ананко,Тихонов,Титов,Калиниченко,Карпин,Робсон,Бесчастных!?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +621

      Sergil 31 минуту назад

      Основной состав повезли с собой. Боятся проиграть?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      alll-1 31 минуту назад

      Вперед Спартак!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      PahaSpartak 33 минуты назад

      Я так понимаю, что в случае победы, останется еще на год?

      2
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