Зидан: «Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем – я остаюсь»

Такова доля тренера--то гладят по головке, то бьют по голове.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 6-го тура Примеры с «Осасуной» прокомментировал информацию о возможной отставке.
«Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем – я остаюсь. Так было и так будет всегда.
Игра будет завтра, что случится, то случится. Нам нужно отлично провести матч, с высокой интенсивностью и большим желанием. Вот что меня интересует.
Чтобы выиграть, нужно играть хорошо все 90 минут. Есть команды на вершине таблицы, которые играют хорошо. В этой лиге может произойти все что угодно, поскольку в ней всегда была конкуренция. Это хорошо. Это вынуждает стараться в каждой игре», – сказал Зидан.
- Ранее защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что Жозе Моуринью может сменить Зидана на посту главного тренера мадридцев.
- Матч «Реал» – «Осасуна» пройдет 25 сентября.
- В пяти матчах текущего розыгрыша Примеры «Реал» набрал 11 очков и занимает второе место в таблице.