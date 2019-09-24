Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Зидан: «Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем – я остаюсь»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 6-го тура Примеры с «Осасуной» прокомментировал информацию о возможной отставке.

    «Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем – я остаюсь. Так было и так будет всегда.

    Игра будет завтра, что случится, то случится. Нам нужно отлично провести матч, с высокой интенсивностью и большим желанием. Вот что меня интересует.

    Чтобы выиграть, нужно играть хорошо все 90 минут. Есть команды на вершине таблицы, которые играют хорошо. В этой лиге может произойти все что угодно, поскольку в ней всегда была конкуренция. Это хорошо. Это вынуждает стараться в каждой игре», – сказал Зидан.

    • Ранее защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что Жозе Моуринью может сменить Зидана на посту главного тренера мадридцев.
    • Матч «Реал» – «Осасуна» пройдет 25 сентября.
    • В пяти матчах текущего розыгрыша Примеры «Реал» набрал 11 очков и занимает второе место в таблице.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +363

      Чец 1 час назад

      Такова доля тренера--то гладят по головке, то бьют по голове.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru