Зидан: «Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем – я остаюсь»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 6-го тура Примеры с «Осасуной» прокомментировал информацию о возможной отставке.

«Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем – я остаюсь. Так было и так будет всегда.

Игра будет завтра, что случится, то случится. Нам нужно отлично провести матч, с высокой интенсивностью и большим желанием. Вот что меня интересует.

Чтобы выиграть, нужно играть хорошо все 90 минут. Есть команды на вершине таблицы, которые играют хорошо. В этой лиге может произойти все что угодно, поскольку в ней всегда была конкуренция. Это хорошо. Это вынуждает стараться в каждой игре», – сказал Зидан.