Рамос – о возможном назначении Моуринью: «Мы – с Зиданом. Успокойтесь и дайте людям работать»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что Жозе Моуринью может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

«Мы – с Зиданом, несмотря на результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.

Мы должны твердо стоять на ногах и понимаем, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе. Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч», – сказал Рамос.

Ранее ESPN писал, что некоторые значимые игроки «Реала» хотят отставки Зидана.