Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Рамос – о возможном назначении Моуринью: «Мы – с Зиданом. Успокойтесь и дайте людям работать»

    Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что Жозе Моуринью может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

    «Мы – с Зиданом, несмотря на результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.

    Мы должны твердо стоять на ногах и понимаем, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе. Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч», – сказал Рамос.

    Ранее ESPN писал, что некоторые значимые игроки «Реала» хотят отставки Зидана.

    • В пяти матчах текущего розыгрыша Примеры команда набрала 11 очков и занимает второе место в таблице.
    • В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридцы проиграли «ПСЖ» со счетом 0:3.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2191

      Dgad 58 минут назад

      оставьте Зидана в покое, результат придет. Азар еще должен освоиться зимой еще полузащитника купят (Эриксена)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14455

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Болезнь Кононова пришла в Европу.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73770
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru