Рамос – о возможном назначении Моуринью: «Мы – с Зиданом. Успокойтесь и дайте людям работать»

оставьте Зидана в покое, результат придет. Азар еще должен освоиться зимой еще полузащитника купят (Эриксена)
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что Жозе Моуринью может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.
«Мы – с Зиданом, несмотря на результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.
Мы должны твердо стоять на ногах и понимаем, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе. Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч», – сказал Рамос.
Ранее ESPN писал, что некоторые значимые игроки «Реала» хотят отставки Зидана.
- В пяти матчах текущего розыгрыша Примеры команда набрала 11 очков и занимает второе место в таблице.
- В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридцы проиграли «ПСЖ» со счетом 0:3.