ESPN: значимые игроки «Реала» считают, что Зидан уже не тот; некоторые хотят его отставки

Издание ESPN сообщило о ситуации с Зинедином Зиданом в «Реале».

По информации источника, несколько неназванных игроков считают, что тренер «уже не тот, что раньше». Некоторые из них хотят, чтобы руководство уволило француза. Главным кандидатом на замену считается Жозе Моуринью.

Сообщается, что руководство клуба довольно летними трансферами и считает текущим состав сильным. Летом команду пополнили шесть игроков, включая полузащитника Эдена Азара и нападающего Луку Йовича.