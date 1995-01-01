ESPN: значимые игроки «Реала» считают, что Зидан уже не тот; некоторые хотят его отставки

А может значимые игроки Реала уже не те?
Издание ESPN сообщило о ситуации с Зинедином Зиданом в «Реале».
По информации источника, несколько неназванных игроков считают, что тренер «уже не тот, что раньше». Некоторые из них хотят, чтобы руководство уволило француза. Главным кандидатом на замену считается Жозе Моуринью.
Сообщается, что руководство клуба довольно летними трансферами и считает текущим состав сильным. Летом команду пополнили шесть игроков, включая полузащитника Эдена Азара и нападающего Луку Йовича.
- Зидан вернулся в «Реал» в марте после 11-ти месяцев перерыва и в концовке прошлого сезона выиграл пять матчей из 11-ти.
- В четырех матчах текущего розыгрыша Примеры команда набрала восемь очков и занимает третье место в таблице. В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридцы проиграли «ПСЖ» со счетом 0:3.