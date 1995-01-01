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    ESPN: значимые игроки «Реала» считают, что Зидан уже не тот; некоторые хотят его отставки

    Издание ESPN сообщило о ситуации с Зинедином Зиданом в «Реале».

    По информации источника, несколько неназванных игроков считают, что тренер «уже не тот, что раньше». Некоторые из них хотят, чтобы руководство уволило француза. Главным кандидатом на замену считается Жозе Моуринью.

    Сообщается, что руководство клуба довольно летними трансферами и считает текущим состав сильным. Летом команду пополнили шесть игроков, включая полузащитника Эдена Азара и нападающего Луку Йовича.

    • Зидан вернулся в «Реал» в марте после 11-ти месяцев перерыва и в концовке прошлого сезона выиграл пять матчей из 11-ти.
    • В четырех матчах текущего розыгрыша Примеры команда набрала восемь очков и занимает третье место в таблице. В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридцы проиграли «ПСЖ» со счетом 0:3.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4114

      la verdad 49 минут назад

      А может значимые игроки Реала уже не те?

      1
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      Рейтинг: +1386

      Антон bx14e 50 минут назад

      -Евсеева хотите!
      -"*** вам!")

      1
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Glebson 58 минут назад

      Ой, да хватит накидывать эту чушь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2042

      BlackMurder 1 час назад

      Сначало выплатят то что положено в контракте, потом придет жозе, сдоит опять переса и так же покинет клуб, а ведь дело в том что Роналду заменить в клубе не кем, не родила еще Португалия замену Роналду! Да и защита у реала мягко говоря сыпется

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      orzy 1 час назад

      При чём тут Зидан это благодаря К. Роналду Реал выигрывал титулы. Он ушёл с МЮ, она развалилась. сейчас очередь Реала. Уйдет Месси и Барселона будет середняк

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1877

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Реал снова посыпался, уга-га-га.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      Torvald64 1 час назад

      Похоже, Реал встаёт на знаменитый цикл жизни московского Спартака :)

      1
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      Рейтинг: +1877

      ухоженный крокодил > Torvald64 1 час назад

      У Реала такой цикл раз в 10 лет на 3-4 года.
      У Спартака цикл не прекращается с 2002 года.
      Даже чемпионство, которое они взяли было говном. 7-2 в ЛЧ тому подтверждение.

      2
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      Рейтинг: +126

      Dosya85 1 час назад

      А они еще те?

      0
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      Рейтинг: +722

      Decorhome 1 час назад

      Ждут Жозе

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