Прокуратура признала незаконными претензии к мальчику с прической Ибрагимовича

Прокуратура города Сосновоборска в Красноярском крае провела проверку по инциденту с футболистом Прохором Ильиных, которого травили в школе за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.

Ведомство установило, что требования директора школы изменить прическу противоречат закону об образовании. На имя директора внесли представление.