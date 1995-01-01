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    Прокуратура признала незаконными претензии к мальчику с прической Ибрагимовича

    Прокуратура города Сосновоборска в Красноярском крае провела проверку по инциденту с футболистом Прохором Ильиных, которого травили в школе за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.

    Ведомство установило, что требования директора школы изменить прическу противоречат закону об образовании. На имя директора внесли представление.

    • Мальчику угрожали исключением из школы и рекомендовали перейти на домашнее обучение.
    • Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и известные футболисты поддержали Ильиных, который сделал себе «хвостик» по аналогии с форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.
    • РФС пригласил мальчика на октябрьский матч сборной России.

    Источник: Прокуратура Красноярского края

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