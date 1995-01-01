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    Габулов: «Из-за того, что Шунин не выходит на поле, могут возникать проблемы. Штаб «Динамо» должен все разрулить»

    Президент владикавказской «Алании», бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал ситуацию с вратарем московской команды Антоном Шуниным.

    «Я слежу за ситуацией с вратарями в «Динамо». Раньше играл Шунин – капитан команды, но он выбыл из-за травмы, и только сейчас восстановился. Лещук неплохо заменил Антона. У него были и хорошие, и не очень хорошие игры. Сейчас Шунин готов играть, и ситуация для тренера непростая.

    Необходимо ли в команде разделение вратарей на первого и второго? Я не хочу никого учить, но как на протяжении карьеры игрока, так и сейчас я был убежден, что в каждой команде должно быть четкое разделение на первого и второго вратаря. Это не значит, что между ними не будет конкуренции – в этой ситуации будут расти оба.

    Каждый вратарь хочет прогрессировать, поэтому, когда есть разделение, никто не считает, дескать, я первый, а ты второй. Но это разделение четко должно быть, при этом второй вратарь может подменить первого в любой момент, как и произошло сейчас. Так было и в сборной, так происходит и во многих командах.

    Голкипер действует на своем хладнокровии, его психологическое состояние должно быть уравновешено. Если происходят какие-то метания, то можно потерять обоих вратарей, страдают все. Для микроклимата в команде это тоже важно.

    Критично ли для обстановки в коллективе, что капитан и одновременно первый номер команды Шунин сейчас не выходит на поле? Из-за этого могут возникать проблемы и на поле, и в коллективе. Тренерский штаб должен для себя это решить и все разрулить», — сказал Габулов.

    • Ранее Шунин заявил, что восстановился после повреждения, полученного в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
    • Пока Шунин отсутствовал, основным голкипером «Динамо» был Игорь Лещук.

    Источник: «Чемпионат»

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