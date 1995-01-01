Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Шунин: «Дела идут хорошо, я восстановился после травмы»

    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что восстановился после повреждения, полученного в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    «Дела идут хорошо, я восстановился после травмы. Рад, что вернулся в общую группу и тренируюсь без ограничений.

    Я даже рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили и решили не форсировать события. Сейчас набираю форму, нужно почувствовать игровые упражнения. Осталось не так много.

    Буду ли я в заявке в понедельник, зависит от тренерского штаба. Конечно, ещe какое-то время мне понадобится, чтобы набрать оптимальную форму, но уже скоро буду полностью готов. С нетерпением жду момента, когда вернусь и начну играть. Когда не можешь помочь команде и смотришь матчи с трибуны или по телевизору — это сложно.

    Хорошо, когда в команде есть вратарь, готовый заменить в случае травмы. Это делает «Динамо» только сильнее», – отметил Шунин.

    • У 32-летнего вратаря было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
    • Шунин вернулся к тренировкам в минувший четверг, 5 сентября.
    • В текущем сезоне воспитанник и капитан «Динамо» принял участие в пяти матчах, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7318

      alex1951 1 час назад

      Антон,народ ждет качественной игры и побед! Вам по силам..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73699
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru