Шунин вернулся к тренировкам после травмы

а вот это уже хорошая новость, хотя и Лещук каши не испортил, достойная динамовская смена, как-то так...))
«Динамо» сообщило, что его вратарь Антон Шунин завершил реабилитацию после травмы, полученной в августе в проигранном «Зениту» матче. Футболист уже тренируется на поле.
Таким образом, в первом после перерыва на матчи сборных туре Шунин сможет сыграть. В отсутствие капитана место в воротах занимал Игорь Лещук.
- Шунин – воспитанник «Динамо».
- Вратарь вместе с командой вылетал в ФНЛ и возвращался оттуда.
- «Динамо» в РПЛ идет на 11-м месте.