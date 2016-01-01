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    Шунин вернулся к тренировкам после травмы

    «Динамо» сообщило, что его вратарь Антон Шунин завершил реабилитацию после травмы, полученной в августе в проигранном «Зениту» матче. Футболист уже тренируется на поле.

    Таким образом, в первом после перерыва на матчи сборных туре Шунин сможет сыграть. В отсутствие капитана место в воротах занимал Игорь Лещук.

    • Шунин – воспитанник «Динамо».
    • Вратарь вместе с командой вылетал в ФНЛ и возвращался оттуда.
    • «Динамо» в РПЛ идет на 11-м месте.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +470

      Сенситив 58 минут назад

      а вот это уже хорошая новость, хотя и Лещук каши не испортил, достойная динамовская смена, как-то так...))

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