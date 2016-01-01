Шунин вернулся к тренировкам после травмы

«Динамо» сообщило, что его вратарь Антон Шунин завершил реабилитацию после травмы, полученной в августе в проигранном «Зениту» матче. Футболист уже тренируется на поле.

Таким образом, в первом после перерыва на матчи сборных туре Шунин сможет сыграть. В отсутствие капитана место в воротах занимал Игорь Лещук.