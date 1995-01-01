Tuttosport: Аллегри – главный кандидат на замену Сульшера в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

Основным кандидатом на его место является бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, пишет Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.