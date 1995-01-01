Tuttosport: Аллегри – главный кандидат на замену Сульшера в «МЮ»

Оба-на!
"Приехали"!
А чё же не Моуриньо-то вернуть?))))
Прав , видать, был португалец-то, пытавшийся ОБУЗДАТЬ РАЗЖИРЕВШУЮ НА НЕ ЗАРАБОТАННЫХ ХАРЧАХ,конюшню МЮ?)))
Манагеры струхнули... пошли на поводу и всяких "погбов"...И получили - ХУДШИЙ СТАТР!
Впереди ещё и худший финиш)))
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
Основным кандидатом на его место является бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, пишет Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.
- «МЮ» Сульшера выдал худший старт в истории клуба с момента образования АПЛ, набрав в шести турах 8 очков. Команда находится на восьмом месте в таблице.
- Daily Mail писал, что Сульшер сможет доработать в клубе до следующего трансферного окна, а также получит средства для усиления клуба.