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    Tuttosport: Аллегри – главный кандидат на замену Сульшера в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

    Основным кандидатом на его место является бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, пишет Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

    • «МЮ» Сульшера выдал худший старт в истории клуба с момента образования АПЛ, набрав в шести турах 8 очков. Команда находится на восьмом месте в таблице.
    • Daily Mail писал, что Сульшер сможет доработать в клубе до следующего трансферного окна, а также получит средства для усиления клуба.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3820

      ivan-football-fan 1 час назад

      Оба-на!
      "Приехали"!
      А чё же не Моуриньо-то вернуть?))))
      Прав , видать, был португалец-то, пытавшийся ОБУЗДАТЬ РАЗЖИРЕВШУЮ НА НЕ ЗАРАБОТАННЫХ ХАРЧАХ,конюшню МЮ?)))
      Манагеры струхнули... пошли на поводу и всяких "погбов"...И получили - ХУДШИЙ СТАТР!
      Впереди ещё и худший финиш)))

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