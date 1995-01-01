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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» выделит Сульшеру средства для усиления клуба зимой

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сможет доработать в клубе до следующего трансферного окна, а также получит средства для усиления клуба.

    По информации источника, руководство «МЮ» выражает поддержку норвежскому специалисту.

    Желание боссов Манчестера инвестировать в новые покупки возникло после травм нападающих Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля и потери Мэйсона Гринвуда.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2197

      InterMilLano1908 19 минут назад

      Видимо хотели как ЦСКА купить за копейки и усилится, но забыли что они в Спартаке и вышло как всегда

      0
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      Рейтинг: +226

      Николай71 26 минут назад

      Не везёт команде, что тут скажешь...

      0
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