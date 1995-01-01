Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» выделит Сульшеру средства для усиления клуба зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сможет доработать в клубе до следующего трансферного окна, а также получит средства для усиления клуба.

По информации источника, руководство «МЮ» выражает поддержку норвежскому специалисту.

Желание боссов Манчестера инвестировать в новые покупки возникло после травм нападающих Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля и потери Мэйсона Гринвуда.