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    Уткин – о Парфенове в «Спартаке»: «Это немыслимо, ибо он украинец. Принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мыслями о слухах касательно возможного назначения Дмитрия Парфенова на пост главного тренера «Спартака».

    «Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером «Спартака» немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд. Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может в любую-любейшую секунду.

    Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере «Динамо» Калитвинцеве. Причем речь вонючка вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским громадянином стал в 27 лет. Ну и зачем такие риски.

    Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение «Спартака» в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.

    Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Например, «Ростова» в случае ухода Карпина в «Спартак». Например, «Локомотива» лет через двадцать, то есть по окончании карьеры Юрия Семина. Например, «Краснодара» при случае. Но не в нынешней общественной ситуации – тренером «Спартака», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» намерен уволить Олега Кононова в случае вылета из Кубка России.
    • Парфенов сейчас возглавляет «Урал».
    • Будучи футболистом, он выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.

    Президент «Урала» Иванов: «Прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    24.09.2019 01:23
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +14466

      playsh 24 сентября 2019, 22:23

      Так ты ещё и нацист ? Ужасно, Вася.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 24 сентября 2019, 17:55

      Прекрати комментировать футбол. надоел своими дурацкими высказываниями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      S.K.V. 24 сентября 2019, 16:34

      Откуда столько желчи в человеке .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3961

      Kollljan 24 сентября 2019, 16:11

      В Зените долгие годы трудится украинец Тимощук. И что?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Kollljan 24 сентября 2019, 23:53

      А Ракицкий играет, и ничего, получается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 сентября 2019, 14:51

      Гадить, и ещё раз гадить. Иначе не обратят внимания. Похоже, это единственный васин принцип

      6
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 24 сентября 2019, 14:31

      С головушкой у Уси совсем плохо, в России полно украинцев и никаких проблем с их назначениями нет... если бы он не нагадил то половина людей об этом бы никогда не узнали

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 сентября 2019, 14:14

      Кто и зачем этому жирному ублюдку слово дает? Он же только гадить и способен. Ничего вразумительного по теме спорта не скажет. Неспособен. Не его это.
      Мразота, в натуре.
      Поди, ты Уткину этому объясни. Что Калитвинцев как тренер - величина нулевая. Убрали мудака с команды и - добре.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 24 сентября 2019, 13:07

      без уткина и спартака эта страна не будет столь смешной

      -1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 24 сентября 2019, 12:58

      Спартаку нужно срочно приглашать ВАЛЕРУ и тогдаспартачи воспрянут духом!!!!! П . С. Как достал этот утиный жиробас якорь ему в попу!!!!!

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 сентября 2019, 12:29

      Я не понял, а что русские и украинцы враги? Мы ж братские народы. Какое повышение давления? Какой градус потенциальных оскорблений? Какие "запруды"? У нас в стране, дебилов, которые бы оскорбляли бы другую команду за наличие в ней украинцев, крайне мало.

      3
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