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    Президент «Урала» Иванов: «Прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может возглавить главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов.

    «Парфенов в «Спартаке»? С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт, с нами никто не разговаривал. Даже если Парфенов захочет этого, еще нужно будет поговорить с клубом, захочет ли клуб отпустить Парфенова или нет. А то слухи ходят, но конкретики нет никакой. Мы пока никуда не собираемся и ничего не слышим.

    Если будет хорошее предложение, и Парфенов согласится идти в «Спартак», то мы сядем и будем обсуждать эти вопросы. А так сказать, что мы готовы отпустить… Нет, конечно. Это наш тренер, ребята к нему привыкли. Парфенов хорошо работает. Даже если будет вопрос переговоров, то должно сойтись много факторов, чтобы Дмитрий ушел. Если мы этого захотим, конечно», — сказал Иванов.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит Олега Кононова в случае поражения от КАМАЗа, а главный кандидат на замену – Парфенов.
    • После 10-го тура «Спартак» занимает девятое место в РПЛ с 14 очками.
    • В активе «Урала» также 14 очков, команда идет на шестом месте.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии21
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      Рейтинг: +8533

      Диктор 9 минут назад

      Да кому он нужен то ваш Парфенов то.

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      Рейтинг: +804

      Spartak №1 21 минуту назад

      началась PR компания по продвижению кандидатуры Парфенова. вот так мы идем по кругу меняя тренера за тренером. нужен разумный подход и тренер с опытом.. а так с Парфеновым ... опять середняк который ничего толком не выигрывал как тренер. Если из российских тренеров выбирать то Карпин самый оптимальный вариант

      0
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      Рейтинг: +722

      Semargl18 45 минут назад

      Парфенов кандидат? Вы серьёзно? А давайте я их потренерую ... вы же тренеров выбираете по принципу похер кто...

      0
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      Рейтинг: +9699

      vladimir-7 1 час назад

      Если у Д.Парфенова с мозгами все в порядке, то он останется в команде на
      месте главного тренера, независимо от предлагаемых ему денег в спартаке.

      2
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      Рейтинг: +5964

      piligrim1986 1 час назад

      да нафиг он нужен нам??????? кого он кроме Спартака еще обыграл???

      0
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      Рейтинг: +3277

      paracetamol 1 час назад

      Свини уже не знают, кого забрать. Может на Семака нацелятся?

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      Рейтинг: +2869

      RotBerg 1 час назад

      Пафоса много, от сюда и проблемы все

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      Рейтинг: +2305

      JTherry > RotBerg 13 минут назад

      пафоса и высокомерия нам у вас не занимать - жители Питера и Казани самые высокомерные люди в России (обзор ВЦИОМ)...

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      Рейтинг: +104

      АКМ-74У 1 час назад

      Мне кажется, что главным кандидатом должен стать Григорян. Посмотрите, как он из г-на конфетку делает, даже Мелкадзе у него стал забивать!

      0
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      Рейтинг: +4101

      3a zenit 1 час назад

      знакомый поставил на Спартак 5 рублей,типо верняк ставка на победу...потом плевался и проклинал свиней пол ночи)))

      0
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      Рейтинг: +6609

      silver29 > 3a zenit 1 час назад

      Так ты знакомых тщательней выбирай и не из числа побирающихся в бачках, а то из-за пятерки дерутся.

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      Рейтинг: -14244

      пьяныйхоровод > silver29 53 минуты назад

      Это Кононов был .

      -1
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      Рейтинг: -14244

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 10 минут назад

      Слышь Джельсомино местного розлива , ты чего там минусишь из подтишка ? Мне какбэ давно пох на это .

      0
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      Рейтинг: +8988

      vka1970 1 час назад

      Ага.Слухи он не комментирует.
      А в данный момент о чём разглагольствует ? О Ромашке ?

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